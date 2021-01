ASSE - OL : les Verts prennent un gros coup de pression avant le derby

Zapping But! Football Club ASSE : le debrief du match face au RC Strasbourg

Battue sur les deux derniers matches à Reims (1-3) et à Strasbourg (0-1), l'ASSE est retombée dans ses travers. Désormais sous la menace directe des équipes du bas de tableau, les Verts peuvent même basculer du mauvais côté en cas de défaite dimanche soir lors du derby contre l'OL.

Désormais chroniqueur pour le Progrès, Patrick Guillou a déjà mis la pression avant ce choc tant attendu : « L’union sacrée doit être décrétée. Chacun doit apporter sa contribution sans calcul. L’heure est grave. Il est grand temps de se bouger les arpions. Sortir notre ASSE du tunnel et retrouver le chemin de la victoire. Cela tombe bien. Le derby se profile. Coach, seul le résultat comptera ! Il faudra se mettre minable. Rendez-nous notre fierté stéphanoise ! Aucun moulachique ne sera toléré. Je souhaite à la fin du match me pitancher de bonheur et faire la pampille toute la nuit ».

Pour rappel, ce 122e derby de l'histoire revêt une importance particulière puisque l'OL et l'ASSE sont à nouveau au coude à coude en terme de victoires (44 chacun). En cas de succès, Lyon peut passer devant Sainté pour la première fois depuis 1957. Un moment que redoute tout supporter des Verts...