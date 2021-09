ASSE – OL : les Verts prônent l'union sacrée avant le derby

Zapping But! Football Club ASSE : Adao Carvalho, troisième actionnaire des Verts, brise le silence

L'ASSE, lanterne rouge de L1, va jouer gros dimanche contre l'OL. Un derby qui pourrait être fatal à Claude Puel en cas de nouveau mauvais résultat. Après la dernière défaite face à Nice (0-3), Mahdi Camara, le capitaine stéphanois, a demandé aux supporters de jouer leur rôle de 12e homme. « On arrive au derby et on a besoin de tout le monde, a-t-il expliqué. On déçoit beaucoup de personnes, et on est les premiers déçus de pas pouvoir faire plaisir à nos supporters. On leur a demandé de rester soudés pour remonter la pente ensemble. Ils sont conscients qu'on fait tout. Ça fait chier, on aimerait tellement faire mieux...».

Zaydou Youssouf abonde dans le même sens. « Les supporters sont déçus, c'est normal. On est en bas du classement. Mais pour remonter, on aura besoin de tout le monde », a-t-il soutenu. Avant d'ajouter : « C'est un match capital. Le derby, ça reste un match à part. Notre début de saison est assez dur, on n'a toujours pas de victoire. On va aborder ce derby avec beaucoup d'envie et mettre tous les ingrédients pour le gagner. On n'a pas le choix. Il faut faire un résultat, surtout face à Lyon. »

