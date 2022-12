ASSE, OL : un Gone historique peiné de voir les Verts tombés si bas

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Les supporters lyonnais sont partagés concernant la situation de l'ASSE, bonne dernière de Ligue 2 après la première partie de saison. Certains se plaisent à assister à la chute sans fin des Verts alors que d'autres regrettent les derbys qui pimentaient les saisons. Sidney Govou s'inscrit dans la deuxième catégorie. L'ancien Gone, formé à l'OL, où il a percé en 1999 et a joué jusqu'en 2010, remportant sept championnats et une Coupe de France, a déclaré à 20 Minutes combien la descente de Saint-Etienne ne l'avait pas réjoui...

"Ce sont mes meilleurs ennemis mais je n’ai jamais détesté de joueurs stéphanois. J’ai toujours été plus chambreur que violent sur le terrain. D’ailleurs, François (Clerc), Jérémy (Clément) ou Bafé Gomis ont toujours été des amis, même quand ils n'étaient pas à l’OL mais à l’ASSE. Ce n’est pas parce qu’on était amis que je risquais de lever le pied face à eux, c'était presque le contraire (sourire). Aujourd’hui, je suis peiné de voir ce que vit Sainté en Ligue 2. D’ailleurs, ceux qui se réjouissent qu’il n’y ait pas de derby en Ligue 1 cette saison n’aiment pas le football."