ASSE - OL : une figure du PSG découpe Puel en pièces avant le derby

Claude Puel n’a pas la flamme. Atteint par le Covid-19 depuis plus d’une semaine, l’entraîneur n’est pas au mieux sur un plan physique mais a déjà pleinement la tête au derby contre l’OL dimanche en clôture de la 21e journée de L1 (21h).

« On est mobilisés depuis un moment »

« Il n’y a pas besoin de parler de mobilisation, a-t-il affirmé hier en conférence de presse. On est mobilisés depuis un moment. On se projette sur ce derby, on s’est préparés cette semaine dès la première réunion avec les joueurs valides. J’aime voir mon groupe répondre présent dans ces conditions : ne pas lâcher, être entreprenant. »

« Saint-Étienne, c'est la cour des miracles »

L’entraîneur de l’ASSE a trouvé à qui parler en la personne de Jérôme Rothen, pas tendre avec les Verts à la veille du derby contre l’OL dans le chaudron. « Je peux être sévère avec Lyon, mais il faut reconnaître que ce que Rudi Garcia a mis en place est cohérent, c’est aussi grâce au travail de Juninho. Il y a eu une piqûre de rappel avec la défaite contre Metz. Lyon est toutefois crédible et affiche ses ambitions. De l’autre côté, Saint-Étienne, c'est la cour des miracles, a-t-il ironisé sur RMC Sport. Quand j’entends que Saint-Etienne n’est pas forcément verni depuis le début de la saison et que le club n’est pas à place… »

Rothen espère du mieux face à l'OL

L’ancien milieu du PSG parle notamment du jeu déployé par l’ASSE sous la houlette de Puel. « Il faut voir les matchs! On ose me dire qu'ils ne méritent pas leur place alors qu'ils n’ont gagné qu’un match depuis quatre mois (à Bordeaux, le 16 décembre), a-t-il ajouté. Même contre Paris, leur match nul (1-1) est tiré par les cheveux. Je mets de côté la défaite à Strasbourg (1-0) parce qu’ils ont eu des cas positifs au coronavirus. Il n’y pas de continuité. Claude Puel ne fait pas que des bonnes choses. J’espère qu’il y aura une réaction et que Puel trouvera des choses pour permettre à son équipe d’exister contre Lyon. »