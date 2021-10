ASSE - OL : une surprise monumentale dans le onze de Puel ?

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

De sources concordantes, l’ASSE n’a pas trop intérêt à se louper demain soir contre l’OL (20h45). S’il n’est pas encore tout à fait certain que Claude Puel soit en danger imminent en cas de mauvais résultat, les Verts vont devoir réagir à Geoffroy-Guichard sous peine de voir leurs supporters gronder très sérieusement après seulement 9 journées de L1.

Pour impulser un électrochoc à ses joueurs, le Castrais pourrait réserver une surprise monumentale à Peter Bosz. Selon L’Équipe, le coach de l’ASSE a mis en place lors de l'entraînement de mercredi « une défense à trois centraux avec un bloc bas » et une surprise de taille dans l’entrejeu : la présence d’un certain Ryad Boudebouz !

Cela fait pourtant six mois et demi que le milieu de terrain algérien n'a plus été titulaire chez les Verts. C'était lors de la déroute à domicile contre l’AS Monaco (0-4, le 19 mars 2021). Auteur d'une bonne entrée en jeu contre les Aiglons, Boudebouz pourrait aussi rappeler qu’il avait délivré un amour de passe décisive pour Robert Beric lors du derby enlevé devant l’OL lors du galop d’essai de Puel il y a deux ans (1-0). Bis repetita ?

