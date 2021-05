ASSE - OM (1-0) : Domenech prend Puel pour taper sur Longoria !

Zapping But! Football Club ASSE : l'hommage des Verts à Loïc Perrin

Raymond Domenech n'a vraiment honte de rien. Lui qui n'a pas gagné un match avec Nantes lors de ses trois mois chez les Canaris en début d'année, lui qui a été responsable d'un des plus gros fiascos de l'histoire de l'équipe de France en 2010 continue de donner des leçons à tout le monde via Twitter, en sa qualité de président du syndicat des entraîneurs hexagonaux. Et tant pis si cela implique de flatter le coach de cette AS Saint-Etienne qui lui donne des boutons depuis toujours !

"Un grand merci au président marseillais"

Froissé par les propos du président de l'OM, Pablo Longoria, concernant la qualité des entraîneurs français, Domenech se fait une joie de critiquer les résultats de Jorge Sampaoli quand celui-ci lui en donne l'occasion. Et justement, c'est ce qui s'est passé ce dimanche à Geoffroy-Guichard où les Phocéens sont passés à côté de leur match face aux Verts de Claude Puel.

"Claude Puel encore un entraîneur sans concept qui s’impose contre l’OM. Un grand merci au président marseillais qui a trouvé un merveilleux moyen de motiver… ses adversaires avec ses déclarations irréfléchies." En parlant de déclarations irréfléchies…