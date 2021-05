ASSE – OM (1-0) : Puel distribue des bons points surprenants !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

But ! : Claude, quelle analyse faites-vous de cette victoire ?

Claude PUEL : Je suis très heureux de notre match. On a bien démarré. On a fait une super première mi-temps dans le pressing, dans le jeu. On a empêché les Marseillais de jouer et on s'est procuré beaucoup de situations. Après, en deuxième mi-temps, on a un peu baissé physiquement mais on est restés bien organisés, solides. On aurait pu doubler la mise, se mettre à l'abri. Et sur la fin Etienne (Green) a fait les arrêts qu'il fallait. C'est un match plein. Notre victoire est amplement méritée, contre un bon adversaire.

Est-ce l'un de vos matches les plus aboutis ?

On a tendance à me poser souvent cette question ces derniers temps. Cela avait déjà été le cas après notre victoire à Montpellier. Je pense que c'est une de nos meilleures premières mi-temps. Mais il y a eu beaucoup de matches où on a bien joué sans avoir été récompensés. On manquait d'efficacité.

C'est ce qui change depuis quelques semaines, vous êtes plus efficaces ?

Oui. Nous sommes plus efficaces mais aussi plus mâtures. Il y a de meilleures gestions. C'est intéressant.

Finalement, n'est-ce pas dommage que la saison se termine puisque vous avez le vent en poupe ?

C'est une saison difficile. Elle a été difficile pour plein de raisons, notamment le Covid. Des joueurs l'ont eu plusieurs fois, le staff l'a eu aussi. On a beaucoup subi. On n'a pas été épargnés. Mais on a fait front. On n'a jamais lâché. Il y a une vraie cohésion d'ensemble. Tous les joueurs s'apprécient. C'est une bonne bande de copains, malgré les écarts d'âge. C'est une saison très formatrice.

Quels sont les objectifs à présent ?

On va essayer de bien finir. Il reste Lille et Dijon. On avait un calendrier très difficile sur la fin avec Paris, Marseille, Lille. Mais les joueurs ont encore plus envie. Ça les motive de se mesurer à de tels adversaires. A Paris, on n'était pas loin. On a manqué de métier sur la fin pour ramener quelque chose mais on a appris. Sur ces derniers matches, on est bons.

Vous allez à nouveau arbitrer la lutte pour le titre à Lille...

On n'est pas là pour décerner le titre. On est dans notre championnat. On ira à Lille pour livrer une belle production. Après, le champion, ce sera celui qui le méritera. Mais mes joueurs seront très motivés, je n'en doute pas une seconde.

Etienne Green a encore été décisif...

Il continue de performer. En début de saison, quand on m'a demandé s'il fallait prospecter pour un gardien vu que c'était très jeune derrière Jessy (Moulin), j'ai dit non. Il y a un vrai potentiel chez nos jeunes gardiens avec Green, Bajic, Fall, et même des plus jeunes. L'école est très très bonne et je félicite tous les formateurs. Après, avec les jeunes, c'est toujours pareil : on capitalise sur l'avenir mais il y a un droit à l'erreur. Fofana a fait des erreurs l'an dernier mais il a continué de jouer. Dans les buts, on a des jeunes qui sont très intéressants.

Qu'avez-vous pensé de l'entrée en jeu de Timothée Kolodziejczak ?

Il est bien entré dans son match. Cela fait plusieurs semaines qu'il est bien à l'entraînement. Je le félicite pour son attitude, comme l'ensemble des joueurs. Contre Marseille, il n'y avait pas Kevin (Monnet-Paquet), ni Ryad (Boudebouz). Retsos s'entraîne très bien aussi alors qu'il ne joue plus depuis des semaines, c'est un super pro. Tout le monde mériterait d'être dans l'équipe de départ ou dans le groupe. C'est constructif.