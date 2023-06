ASSE, OM - EXCLU BUT! : André Laurent revient sur l'incident de la canette, il charge Papin et Tapie

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

L'incident de la canette lancée sur Jean-Pierre Papin avant un ASSE-OM le 19 octobre 1991, avait fait couler beaucoup d'encre, de gros doutes entourant l'authenticité des faits. Et en présentant aux médias stéphanois son ouvrage « Des buts à ma vie », André Laurent, président des Verts à l'époque, est revenu sur l'incident... « Cette histoire, c'était un canular, quel cirque ! Papin n'a jamais reçu une canette sur la tête, c'était une boîte en carton et c'était sur son épaule. Il n'avait rien du tout, absolument rien, mais Tapie en avait profité pour tenter de gagner le match sur tapis vert. »

« Tout cela était une mascarade »

Et à l'ancien président des Verts d'ajouter... « Je n'avais pas peur de Tapie. Je n'ai rien lâché car je savais que tout cela était une mascarade, le Docteur Demonteil me l'avait confirmé. Papin était incertain pour le match, il avait une blessure. Avec lui, Tapie était sûr de gagner alors il a accepté de rejouer la rencontre. Le stade était plein, c'était très chaud, et on s'acheminait vers une victoire de l'OM 1-0 avec un but de Papin. C'était terriblement injuste. Mais à la 94e, alors que Tapie n'arrêtait pas de dire à l'arbitre « C'est fini, il faut siffler », Cuervo centre et Deguerville égalise du gauche, lui qui était droitier et qui n'avait jamais mis un but de sa vie. Ce 1-1, c'était une magnifique victoire, le match nul le plus savoureux de mes dix ans de présidence. » Dans sa biographie, "Mémoires d'hOMme", Basile Boli était lui aussi revenu sur l'incident, l'an dernier. Le journaliste qui a co-écrit l'ouvrage avait confirmé que l'attaquant avait été heurté dans le haut du dos, et non pas au niveau de la tête...