ASSE, OM : le beau message de soutien de Saliba à Fofana

Lors de la victoire ce mercredi de Leicester face à Villarreal (3-2) en match de préparation, le défenseur central des Foxes, Wesley Fofana, est sorti sur civière après un tacle assassin de Fernando Nino. L’ancien joueur de l’AS Saint-Etienne souffrirait d'une double fracture tibia péroné de la jambe gauche.

Dans la story de son compte Instagram, William Saliba a adressé un beau message de soutien à son ancien coéquipier de l’ASSE. "Tu vas revenir encore plus fort mon soldat, aucun doute ! Love you", a écrit le nouveau défenseur central de l’Olympique de Marseille.

Wesley Fofana a lui donné de ses nouvelles sur son compte Twitter. "Salut les gars, merci beaucoup pour tous vos messages. C'est une sale journée aujourd'hui mais je suis dans un club énorme avec une équipe médicale géniale. Je vous donnerai plus de nouvelles dès que j'aurai le diagnostic final mais nous savons déjà que j'ai une fracture du péroné. Je reviendrai bientôt, et plus fort."