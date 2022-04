ASSE, OM : le cœur de Cabella balance entre les deux clubs

Zapping But! Football Club Vente des verts : pourquoi on a des doutes

Avant le match entre l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille, qui s'est soldé sur une victoire olympienne (4-2), Rémy Cabella a accordé une interview à Canal+. Le milieu offensif français a une nouvelle fois déclaré son amour pour l'ASSE et l'OM, refusant de choisir sa préférence entre les deux clubs.

"Sainté en Ligue 2 je ne peux pas"

"De base les gens de Sainté, supporters ou pas ils ont une bonne mentalité. Ils ne sont pas méchants et ils sont trop gentils. C'est ce que j'ai aimé de mon passage à Saint-Étienne, les gens là-bas, ils ont du cœur. Si je dois choisir entre Sainté qui se maintient en Ligue 1 et Marseille en Ligue des Champions ? Je dirais plus Sainté qui se maintient à choisir, Sainté en Ligue 2 je ne peux pas, comme si tu me proposais l'inverse, je te répondrais aussi Marseille en Ligue 1."

