ASSE, OM : les sanctions de la commission de discipline sont tombées !

C'était le jour tant redouté par les dirigeants stéphanois et marseillais. La commission de discipline de la LFP profitait ce mercredi de la trêve internationale pour se pencher pour les incidents survenus à Geoffroy-Guichard et au Stade Vélodrome lors de la 11e journée. Pour rappel, le vendredi 22 octobre, les ultras de l'ASSE avaient craqué de très nombreux fumigènes au moment de l'entrée des deux équipes, occasionnant un report d'une heure du coup d'envoi car l'un des filets des buts était troué. Deux jours plus tard, pour la réception de l'ennemi juré, les supporters marseillais avaient brandi un tifo insultant contre la Ligue, craqué des fumigènes et lancé des projectiles sur les joueurs parisiens à chaque corner, l'un d'entre eux ayant même pénétré sur la pelouse pour arrêter Lionel Messi sur une action.

Pour l'OM, il a été décidé un match à huis clos. C'est fort mais les Phocéens risquaient un point de retrait suite aux incidents survenus à Angers. Pour l'ASSE, également un match à huis clos, mais qui a déjà été purgé contre Clermont. En revanche, les deux kops seront fermés pour deux rencontres et les supporters stéphanois seront interdits du prochain déplacement.

🚨 Pour les incidents survenus lors du choc OM-PSG, la commission de discipline de la LFP a décidé d'infliger un match à huis clos total pour l'OM.



👉 Le club phocéen échappe toutefois à la levée du sursis concernant le point en moins. — RMC Sport (@RMCsport) November 17, 2021