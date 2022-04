ASSE – OM : une mauvaise nouvelle de dernière minute tombe pour les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : Le mercato d'hiver est-il déjà une réussite ?

Amaury Delerue malade, la LFP a été contrainte de changer ses plans pour l'arbitre d'ASSE – OM et c'est Clément Turpin qui a été désigné au sifflet. Si l'arbitre international a souvent fait tousser les Marseillais par le passé, il n'arrange pas non plus les Verts.

Avec Turpin, les Verts n'ont jamais battu l'OM

En effet, comme le rapporte le site Poteaux-Carrés, Saint-Etienne n'a jamais battu Marseille avec le natif d'Oullins au sifflet. Clément Turpin a été deux fois au sifflet au Vélodrome pour deux victoires olympiennes (1-0 le 25 avril 2010 et 2-0 le 3 mars 2019) et une fois dans le Chaudron pour un match nul 2-2 (22 février 2015).

L'ASSE pourra toujours se raccrocher au fait que le dernier match arbitré par Turpin avait tourné en leur faveur. C'était en janvier dernier et il s'agissait du match en retard charnière remporté à Angers (1-0), point de départ de la remontée ligérienne au classement...

Alexandre Corboz

Rédacteur