ASSE, OM : une menace très violente plane sur les deux clubs

C’est un classique de la Ligue 1 qui va se jouer à Gueugnon. Deux des clubs les plus titrés de notre championnat vont s’affronter en Saône-et-Loire, et pourtant la nouvelle ne fait pas que des heureux.

Le Journal de Saône-et-Loire rapporte notamment que si les gendarmes ont déjà tout préparé, cela ne rassure pour autant pas les commerçants de la ville. Ces derniers craignent notamment des affrontements entre les supporters des deux équipes. "En centre-ville, la plupart des bars tireront le rideau dès le début de l’après-midi", peut-on ainsi lire dans le quotidien régional.

« On ne va pas jouer avec le feu pour deux fûts de bière, lâche le patron du Jade, Johan Pélissier. Cette décision va peut-être nous faire un trou dans la caisse mais on va survivre et laisser ça aux pros. Au stade, les spectateurs auront leurs buvettes, ils seront bien encadrés, bien canalisés. » Une bien triste nouvelle pour l’image des supporters des deux camps.

