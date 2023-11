ASSE : on connaît les deux Stéphanois qui courent le plus

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

L'histoire ne dit pas si les kilomètres parcourus sont toujours synonymes de succès, voir de réussite. En attendant, et comme l'atteste le site officiel de la Ligue 2, les supporters des Verts savent désormais quels sont leurs deux éléments qui courent le plus. Avec deux classements qui permettent d'en savoir un peu plus sur les données athlétiques des joueurs en question.

Pétrot devant au nombre de kilomètres

Ainsi, et pour la distance moyenne parcourue par rencontre, c'est le milieu de terrain, Lamine Fomba, qui excelle. Avec plus de 13 kilomètres par match (13,05) ! En revanche, et Fomba n'a pas toujours été titulaire cette saison, le Stéphanois qui a parcouru la plus grande distance depuis le début du championnat est Léo Pétrot. Ce dernier est dixième du classement avec, tenez-vous bien, 153,5 km.

