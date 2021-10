ASSE : on en sait enfin plus sur l’absence d’Ignacio Ramirez !

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur l'adaptation difficile d'Anthony Modeste

Mauvaise nouvelle en vue pour Claude Puel avant le périlleux déplacement qui attend l’ASSE dimanche à la Meinau pour le compte de la 10e journée de Ligue 1 (15h). Alors que les internationaux vont rentrer à Saint-Étienne au compte-gouttes, on vient d’apprendre qu’Ignacio Ramirez est bel et bien sur le flanc.

L’attaquant argentin, qui devait jouer dimanche après-midi contre Ain Sud Foot avec la réserve de l’ASSE, avait finalement brillé par son absence. Et pour cause : l’insider GaëlB42, bien renseigné sur les arcanes du club ligérien, assure que le buteur de 24 ans "est blessé à la cuisse et qu’il n’a toujours pas repris l’entraînement avec le groupe des Verts."

Si cette défection venait à se confirmer, Puel serait sans doute de nouveau obligé de titulariser Wahbi Khazri en pointe contre le RC Strasbourg. À moins évidemment que l’attaquant international tunisien ne rentre encore touché de son passage chez les Aigles de Carthage à l'issue de cette trêve internationale.

