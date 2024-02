ASSE : on n'arrête plus Ignacio Ramirez !

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Ignacio Ramirez n'était resté que six mois à l'ASSE où il n'avait débuté qu'un seul match, snobé par Claude Puel. Mais depuis son retour en Amérique du sud, l'attaquant uruguayen cartonne. Sacré meilleur buteur du championnat avec le Nacional Montevideo, la saison dernière, Ramirez a rejoint Newell's Old Boys le mois dernier. Et au sein du club qui a vu naître Lionel Messi, il poursuit sur sa lancée.

Il vient de s'offrir un triplé

Buteur face à Lanus (2-0) pour son deuxième match en Argentine, Ramirez a offert la victoire à sa nouvelle équipe au stade Marcelo Bielsa devant 39 000 spectateurs contre Belgrano (1-0). Et il vient d'enchaîner avec un triplé sur le terrain du CA Union (3-1). Il totalise 5 buts en 5 matches avec son nouveau club!

Podcast Men's Up Life