ASSE : on sait si Charbonnier sera titulaire contre Annecy

Arrivé le 16 décembre dernier à l'ASSE, Gaëtan Charbonnier s'est entraîné ce mercredi pour la première fois avec ses nouveaux coéquipiers lors d'une séance collective. Mais l'attaquant français de 33 ans, qui s'est engagé avec le club du Forez pour les six prochains mois, ne devrait pas être titulaire ce lundi pour le match de reprise face à Annecy.

"Il faudra qu'il ait du temps de jeu tranquillement"

Présent ce jeudi en conférence de presse, l'entraîneur des Verts, Laurent Batlles, a laissé entendre que Gaëtan Charbonnier ne devrait pas être aligné d'entrée lors de cette rencontre. "Nous n'avons pas fini la semaine de travail, il y a un entrainement important demain (vendredi) où on va essayer de mettre des choses en place. Sa première partie de saison a été un peu délicate comme il l'a dit, il faudra qu'il ait du temps de jeu tranquillement et qu'il prenne un peu de coffre. Il y a deux matchs très important qui arrivent, c'est important de l’avoir aujourd’hui, mais il y a beaucoup de matchs après le 11 janvier et c'est important de l’avoir dans la durée."

Fabien Chorlet

