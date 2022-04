ASSE - L'analyse de Laurent Hess : « Dix-huitièmes, on signe ! »

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

C'est un cauchemar que l'AS Saint-Etienne et ses supporters ont vécu hier soir au Moustoir. Mahdi Camara suspendu par le club pour ce match clé après avoir agressé lundi le gardien de la réserve, Enzo Crivelli qui se blesse à l'échauffement et est probablement out jusqu'à la fin de la saison, Yvan Neyou expulsé en trente secondes pour un double avertissement, six buts encaissés face à ce qui était la plus mauvaise attaque du championnat et deux autres refusés pour quelques centimètres... Pire qu'un cauchemar, c'est un sketch que nous ont offert les hommes de Pascal Dupraz en Bretagne !

Ça ne vous fait pas rire ? Nous non plus. Mais ce n'est hélas pas terminé. Timothée Kolodziejczak, promu capitaine en l'absence de Wahbi Khazri et Mahdi Camara, est un sketch à lui tout seul. Il a dû coûter 5 ou 6 buts cette saison. A ses côtés, Eliaquim Mangala n'est pas mieux. Déjà à la rue dimanche dernier contre Marseille (2-4), à qui il avait offert une égalisation inespérée au bout du temps additionnel de la première période pour avoir ceinturé Caleta-Car, l'ancien international a été dépassé hier. Encore. La seule bonne nouvelle, c'est que, averti, il sera suspendu pour le déplacement à Bordeaux dans quinze jours, décisif dans la course au maintien.

La conclusion de cette énième sale soirée, c'est que non seulement les Verts sont mauvais mais, maintenant, ils lâchent, ne font plus les efforts. Sans doute leur façon de récompenser Pascal Dupraz pour ses louanges, son amour, sa fierté de les coacher. Pendant que les présidents freinent des quatre fers pour vendre le club, eux foncent vers la Ligue 2. Les prochaines échéances, sachant que Bordeaux (20e) ou Metz (19e), qui s'affrontent demain, pourrait revenir à un point en cas de succès demain ? Brest, Bordeaux, Rennes, Monaco et Nice. Effrayant, au regard du niveau de jeu affiché hier. Dans sept matches, la saison livrera son verdict et vu l'état des troupes ainsi que le calendrier à venir, une 18e place serait un moindre mal...

Pour résumer La déroute subie hier à Lorient (2-6) et surtout le contenu du match laissent à penser que l'ASSE n'a pas les moyens de viser plus haut que la 18e, celle de barragiste. Laisser Metz et les Girondins de Bordeaux derrière doit devenir l'unique ambition des Verts.

Laurent HESS

Rédacteur