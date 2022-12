ASSE : parcage complet à Annecy, Hognon optimiste pour les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

La reprise de la Ligue 2, c'est dans pile quinze jours, avec une 16e journée qui débutera par Annecy-Saint-Etienne à 17h. Une affiche entre mal-classés puisque le promu savoyard est 15e alors que les Verts sont derniers. Mais cela n'a pas freiné l'enthousiasme du public local puisque le club savoyard a annoncé avoir déjà vendu 5.000 places pour le match. Mieux : le parcage visiteurs, dont la capacité est de 700 places, affiche complet ! Comme toujours, les Verts pourront donc compter sur le soutien de leurs supporters, qui ne manqueront pas d'être nombreux dans les autres tribunes.

Par ailleurs, l'entraîneur de Grenoble, Vincent Hognon, s'est exprimé après la défaite de son équipe en amical contre l'ASSE (1-3) vendredi. Et il est plutôt positif concernant la suite des événements pour son ancien club : "L'AS Saint-Étienne a été dans la continuité de ce qu'ils ont fait sur la première partie de saison. C'est une équipe qui est capable de très bien tenir le ballon. On l'a vu surtout en seconde mi-temps, en première mi-temps on a rivalisé un peu plus qu'en championnat. Une équipe cohérente qui doit faire mieux en seconde partie de saison".