ASSE : Pas d'adieux pour Monnet-Paquet, Puel réserve deux surprises contre Dijon

Zapping But! Football Club ASSE : les joueurs en fin de contrat en 2021

L'ASSE va recevoir Dijon sans Romain Hamouma, Mathieu Debuchy et Kévin Monnet-Paquet, tous absents. Et leurs absences profitent aux jeunes, Claude Puel incorporant les attaquants Yanis Lhéry et Mathys Saban. Autre jeune attaquant, Maxence Rivera est de retour.