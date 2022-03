ASSE : Pascal Dupraz adoubé par un ancien partenaire

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Le site Poteaux Carrés a interviewé Bernard Pardo, à une semaine du choc entre les deux grands clubs historiques du championnat de France, l'AS Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille. Une double bonne idée car non seulement Pardo a joué dans les deux écuries (1985-86 dans le Forez, 1990-91 en Provence) mais il a en plus connu Pascal Dupraz, côtoyé à Brest (1982-85) puis à Toulon (1987-89). Un Dupraz dont il apprécie à la fois la personnalité et les qualités de management.

"Ça m’attriste de voir les Verts dans une telle situation mais je crois qu’ils ont pris le garçon qu’il fallait pour se sauver. Pascal Dupraz est un super mec. J’ai joué avec lui au Stade Brestois puis à Toulon. Je connais très bien et on toujours de très bons rapports. Joueur, il avait du tempérament par le geste mais pas par la voix. Maintenant, je trouve qu’il s’est affirmé dans le verbe. C’est un garçon qui dit ce qu’il pense. Il est haut en voix et je pense que c’est ce qu’il faut à Sainté. Les joueurs, dans cette situation, ont tendance à baisser la tête. Lui les aide à relever la tête, leur redonne confiance. Je pense que Pascal a les qualités pour relever le défi. Je considère qu’avec lui les Verts ont de très bonnes chances de rester en première division."

Raphaël Nouet

Rédacteur