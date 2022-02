ASSE : Pascal Dupraz donne des nouvelles de Joris Gnagnon

Zapping But! Football Club ASSE : l'edito de Laurent Hess sur Denis Bouanga

Arrivé en novembre dernier à L'Etrat avec une grosse surcharge pondérale, Joris Gnagnon (24 ans) galère à retrouver son niveau physique et à rejouer à l'ASSE. Apparu seulement en amical face au Goal FC en début d'année, l'ancien Sévillan est depuis cantonné à la réserve, lui qui était titulaire lors du match contre Hauts Lyonnais en National 3.

En conférence de presse hier, Pascal Dupraz est revenu sur l'état de forme de l'ancien Rennais, lui adressant ses encouragements devant le travail fourni : « C'est mieux mais il n'est pas encore compétitif. C’est totalement subjectif mais c’est mieux et je lui ai dit ce matin. On est plutôt sur sa préparation et sa remise en forme. Je ne lui ai pas fait souvent ce genre de compliments, je suis aussi là pour l’encourager, je compte sur tout le monde, je ne veux pas mettre quelqu'un à l'écart ».

Pour rappel, Joris Gnagnon n'a signé que six mois dans le Forez et ses débuts en Ligue 1 ne sont pas espérés avant mars...