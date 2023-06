ASSE : Pascal Dupraz évoque son avenir après son échec à Dijon

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Pour la deuxième fois en deux saisons, Pascal Dupraz a échoué dans une opération maintien. Après l'ASSE, tombée de Ligue 1 à Ligue 2 à l'issue d'un barrage de triste mémoire contre Auxerre, c'est le Dijon FCO qui a chuté en National 1 sous sa coupe.

Dupraz ne s'interdit pas de rester à Dijon...

Pour autant, le Haut-Savoyard n'entend pas forcément lâcher le club icaunais comme il l'a fait savoir à France Bleu Bourgogne : « Samedi dernier, le lendemain du match, j'ai eu rendez-vous avez Olivier Delcourt. Il m'a signifié son envie de poursuivre avec moi. Je lui ai dit que c'était sous conditions, bien entendu. Je comprends et j'entends que le président veut vendre, et moi je n'ai pas fait de mal au DFCO. En tout cas j'ai essayé de faire le mieux possible pour eux, de les relancer. Et je comprendrais mal d'être, au bout de trois mois, l'entraîneur qui est congédié sous prétexte que le club est racheté et que ceux qui achètent arrivent avec leur équipe. J'attends un minimum d'assurances de sa part. Il avait prévu de me rappeler, pour l'instant ce n'est pas fait. Je pense qu'il le fera, pour me donner son avis ».

… Mais il attend un projet

Pascal Dupraz n'est pas spécialement effrayé par un retour en 3ème division dans un championnat qu'il connait : « Ça ne m'effraye pas, je l'ai déjà fait, d'entraîner en National. Je n'hésite pas à payer de ma personne, et je ne regarde pas si le projet est difficile, compliqué, réalisable ou irréalisable. Je me donne corps et âme, et si c'est avec Dijon en National, je le ferais avec le plus grand professionnalisme et le plus grand des enthousiasmes ». Ce qu'il veut ? Ne plus être vu comme le pompier de service : « J'espère un projet dès le début de saison. Non pas que je renonce à être engagé dès lors que les équipes sont en difficulté, mais j'aimerais aussi démarrer une saison, participer au recrutement, montrer mon savoir-faire et celui de mes adjoints sur l'ensemble d'une saison ».

Alexandre Corboz

Rédacteur