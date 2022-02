ASSE : Pascal Dupraz garde le sourire malgré la fin de série des Verts face au PSG

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Si l'ASSE revient de Paris avec une défaite dans les valises (1-3), Pascal Dupraz garde néanmoins la tête haute. Face aux médias, le Haut-Savoyard a même donné dans la boutade au moment d'évoquer ses regrets du match : « Des regrets que Mbappé et Neymar ne fassent pas une mi-temps pour nous », a-t-il lâché, appuyant sur le talent exceptionnel du natif de Bondy : « c'est le talent du PSG qui nous fait repartir bredouilles. Le talent parisien, plus notre propension à mal gérer cette fin de première période et le début de la seconde, nous ont coûté ».

« On ne jouera pas toujours le PSG »

Malgré tout, Pascal Dupraz affiche davantage de motifs de satisfaction que de déception : « On a perdu, c'est factuel. On ne jouera pas toujours le PSG. On est les premiers des ''derniers'' à affronter le PSG. Nous en sommes débarrassés. Nous avons bon espoir de redresser la situation, pour permettre à l'ASSE de rester en L1. Nous avons des atouts, nous avons pu le voir ce (samedi) soir, malgré l'absence de notre capitaine et meilleur buteur (Wahbi Khazri). On va se préparer pour le match contre Metz, le week-end prochain ».

Autre point d'espoir : le retour en forme de Denis Bouanga, « inspiré » aux dires de son coach : « Bouanga a été très bon, (Arnaud) Nordin a été très bon, et c'est parce que Ryad (Boudebouz) a ce talent certain pour les alimenter. En première période, on a eu l'occasion convertie par Denis et d'autres occasions qu'on aurait pu transformer avec plus de justesse technique. Je suis fier de leur match, mais le seul reproche que je peux faire aux joueurs, c'est un certain manque de lucidité sur certaines actions. Mais je suis content du contenu, je le répète. On part avec des regrets, ça situe la qualité de notre performance ».