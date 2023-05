ASSE : Pascal Dupraz se plaint encore de son passage chez les Verts et réécrit l'histoire

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

De retour sur un banc de Ligue 2 il y a quelques semaines pour tenter de sauver Dijon de la descente en National, Pascal Dupraz est revenu sur le devant de la scène... Et le moins que l'on puisse dire c'est que le Savoyard est marqué au fer rouge par son échec à l'ASSE et il ne veut pas revivre la même chose en Bourgogne comme il l'a fait savoir à France Bleu.

« Je n'espère pas me faire gazer par un représentant de l'ordre pour contenir le public ici, comme ce fut le cas à Saint-Étienne », a glissé l'intéressé qui dit être ressorti transformé par son passage chez les Verts : « J'ai passé deux mois en grande difficulté. Vous pouvez demander ça à mon épouse, elle ne me reconnaissait plus ».