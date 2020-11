ASSE : Patrick Guillou conseille les Verts avant le derby

Le derby qui s'annonce dimanche ressemble furieusement à celui d'il y a trois ans, qui avait tourné à la boucherie (5-0 pour Lyon dans le Chaudron) : une ASSE en chute terrible face à un OL en pleine bourre. Entre les blessures, les suspensions, la Covid-19, le manque de confiance lié aux cinq défaites consécutives et le déficit d'expérience, les Verts s'attendent à souffrir au Groupama Stadium. Mais l'ancien défenseur Patrick Guillou leur distillé quelques conseils dans Le Progrès :

"Il faut trouver la juste mesure…"

"Même s’il y avait du respect à mon époque, ça allait au mastic. Je ne vais pas dire qu’il faut faire des grosses fautes… Il faut trouver la juste mesure entre ne pas faire mal à l’adversaire et vouloir le casser. Aujourd’hui, tu lui touches l’épaule, tu prends un rouge. Par définition, le foot est un sport de duels, non ? C’est un technicien qui vous le dit (rires). On a vu certains derbys ces derniers temps qui manquaient de saveur parce qu’il n’y avait pas d’intensité."

"Pour moi, c’est un incontournable. Quand le calendrier sort, je regarde les dates pour savoir si je peux venir au stade. Depuis les années 2000, je n’en ai pas loupé beaucoup en tant que supporter. Je suis allé dans les kops à Geoffroy-Guichard ou à l’époque, à Gerland. Et j’avoue que pendant de nombreuses années, j’ai énormément souffert. Il y avait beaucoup plus de joueurs issus du centre de formation et titulaires en équipe fanion à Lyon qu’à Saint-Etienne ces dernières années. Au niveau de la culture du derby, on avait donc beaucoup plus de Lyonnais préparés à ce rendez-vous."