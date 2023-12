ASSE : Patrick Guillou fracasse Loïc Perrin

Zapping But! Football Club ASSE : top 10 des valeurs marchandes des Verts

Hier vendredi, le coordinateur sportif de l'ASSE, Loïc Perrin, s'est présenté devant les médias pour évoquer la situation de l'équipe, battue mardi pour la cinquième fois d'affilée en Ligue 2 et qui a perdu son entraîneur, Laurent Batlles, le lendemain. Perrin a endossé la responsabilité de cette mauvaise passe et expliqué qu'il s'était mis en quête d'un nouveau coach, maintenant sa confiance à l'effectif en place. Et pour cause, c'est lui qui l'a bâti de A à Z...

"C’est juste pour rappeler à qui tu donnes les clefs pour décider de ton avenir sportif…"

Cette sortie n'a pas été du goût de Patrick Guillou. Toujours très critique à l'encontre de la direction stéphanoise, l'ancien défenseur s'est en pris cette fois à Perrin. En plus de tacler certains de ses propos ("Pardon … mais ça veut dire quoi en français ?"), il a ressorti la liste des flops estampillés Perrin depuis deux ans, accompagnée de ce commentaire : "Rappelons nous ensemble… et 3 coaches déjà". A un supporter qui rigolait de ses tweets, Guillou a répondu par un fracassant : "C’est juste pour rappeler à qui tu donnes les clefs pour décider de ton avenir sportif…".

Rappelons nous ensemble … (2/2) … et 3 coaches déjà … pic.twitter.com/hffQ26FNdt — GUILLOU Patrick (@pguillou42) December 8, 2023

