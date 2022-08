ASSE : Patrick Guillou sort la boîte à gifles après le fiasco dijonnais

Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Chroniqueur pour le Progrès, Patrick Guillou s'est offert une sortie musclée pour sa reprise après le match décevant de l'ASSE samedi à Dijon (1-2). L'ancien défenseur a sorti les crampons vissés pour s'en prendre à ces nouveaux Verts, « pathétiques et lamentables » à ses yeux. Patrick Guillou va même jusqu'à parler d'une « véritable catastrophe au niveau de l’exigence personnelle ».

« Quelle suffisance ! Une première période indigne d’une équipe de L2. Seulement trois joueurs dans le tempo (Green, Lobry et Krasso). Un véritable fiasco. Le score final est trompeur. Il ne reflète absolument pas la réalité », déplore-t-il.

« On garde les mêmes et on recommence »

Et Patrick Guillou conclut sur l'état d'esprit. Le même qui a déjà coûté cher aux Verts l'an passé : « Après l’échec sportif de la saison dernière, on garde les mêmes et on recommence. Tout le monde continue à s’asseoir paisiblement à la table des petits fours. Chacun se défausse sur le voisin. Tellement commode pour masquer ses propres insuffisances. Un peu comme les déclarations d’après-match : « Il faut que tout le monde se mette dans le bain. » Pour que le grand public comprenne le message subliminal : « C’est pas moi, c’est lui. » »