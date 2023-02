ASSE - Pau : Batlles retient le résultat mais pas la manière et donne des nouvelles de Cafaro

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

L'ASSE a enchaîné une quatrième victoire d'affilée en Ligue 2 en dominant ce samedi Pau (2-0) grâce à des buts d'Ibrahima Wadji (29e) et Jean-Philippe Krasso (76e s.p.). En conférence de presse d'après-match, Laurent Batlles, a exprimé sa satisfaction mais a trouvé beaucoup de choses à redire sur la manière.

"L’essentiel, c’est de prendre douze points en quatre matchs"

"Il était très important pour nous de valider nos trois dernières victoires pour poursuivre notre remontée au classement. Dans le contenu, ce n’est pas le match le plus abouti du mois. J’aurais aimé plus de simplicité. Dans le jeu, ce n’était pas fameux je le conçois. Avec deux jours de repos de moins, les joueurs ont un peu pioché. On a joué lundi, en rentrant tard dans la nuit et ce n’est pas facile d’enchaîner les matchs. Mais l’essentiel, et j’en suis très content, c’est de prendre douze points en quatre matchs", a confié l'entraîneur des Verts avant de donner des nouvelles de Mathieu Cafaro, sorti prématurément en raison d'une blessure au bassin. "Il a des béquilles. Il a une grosse contusion au niveau de la crête iliaque. C'est une zone qui est difficile à soigner malgré tout. On va voir comment ça réagit."

90e+3 : Allezzzzzzz ! Février, c’était vraiment bien ! Au travail pour que mars soit encore mieux 👊



💚 2-0 🟡 #ASSEPAUFC pic.twitter.com/yHYOtDCTbn — AS Saint-Étienne (@ASSEofficiel) February 25, 2023

