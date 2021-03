ASSE : Perrin doit entretenir un lien mis à mal par Puel

Un an et cinq mois que Claude Puel a débarqué dans le Forez, un an et cinq mois que les résultats en championnat sont catastrophiques. Pour un bon parcours en Coupe de France la saison passée (finaliste), des roustes à domicile contre l'OL (0-5), l'AS Monaco (0-4) vendredi dernier ou le PSG (0-4) en décembre 2020. Et cette impression que le plan jeunes lancé par le technicien ne porte pas ses fruits et prendra beaucoup plus de temps que prévu…

"Il faut maintenir et garder cet état d'esprit"

En conséquence, le lien avec les supporters s'est distendu. Ceux-ci ciblent Puel de même que les présidents Romeyer et Caiazzo, dont ils réclament le départ à grands coups de banderoles. Aplanir les tensions au sein du club, ce sera justement l'une des tensions de Loïc Perrin, qui a fait son retour à l'ASSE sept mois après avoir raccroché les crampons.…

"C'était dans les tuyaux depuis un petit moment, depuis la fin de ma carrière, même bien avant, je suis content de revenir dans mon club, a-t-il expliqué sur France Bleu hier. Je vais représenter l'institution, son identité, ses valeurs, ce que j'ai toujours fait même quand je n'étais pas au club. Le club m'a donné des missions avec les partenaires, les supporters, les jeunes du centre de formation. Des relations, j'en ai toujours eues, en étant joueur on est proche de nos supporters et de nos partenaires. Il faut maintenir et garder cet état d'esprit, ce sont vraiment les valeurs stéphanoises, on est là pour renforcer tout cela."