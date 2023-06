ASSE : Perrin parle de la montée et tacle les joueurs de L1

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

La semaine dernière, un livre célébrant les 90 ans de l'AS Saint-Etienne, écrit par l'ancien journaliste de France Football Denis Chaumier, est paru. Dedans, on trouve de nombreux témoignages de Verts anciens et présents, dont celui de Loïc Perrin. Le directeur sportif confirme que l'ASSE jouera la montée la saison prochaine mais, surtout, il a mis un gros tacle aux joueurs de Ligue 1, qui penseraient davantage à l'argent et auraient moins de valeurs que ceux de L2, qui forment aujourd'hui l'ossature de l'effectif stéphanois.

"Les joueurs savent d'où ils viennent et n'ont pas le même rapport à l'argent"

"Le staff technique a été en très grande partie modifié, et seuls Sow, Nadé, Moueffek et Green, aussi présents la saison précédente, sont restés dans le groupe. C'est dire si les changements ont été radicaux. Notre opération reconstruction est d'abord passée par le mercato d'été. Sur le moment, une certaine satisfaction a entouré nos choix et, en début de saison, nous avons vu de bonnes choses. Puis, les événements nous ont été contraires. Nous avons vécu une saison de transition, la prochaine devrait nous permettre de jouer la montée. Je ne repousse pas du tout la notion de spectacle, mais pour bâtir l'équipe, j'ai souhaité qu'elle s'identifie à notre publie et présente un comportement exemplaire. L'idée était de laisser de côté une certaine image du footballeur qui ne colle pas avec l'esprit de notre territoire. Et finalement, il est plus facile d'opérer cette mutation en Ligue 2 qu'en Ligue 1 : les joueurs savent d'où ils viennent et n'ont pas le même rapport à l'argent."

Après Romeyer et Caiazzo, c'est au tour de Perrin de se livrer !https://t.co/vO2PQeGOAr — Peuple-Vert.fr (@peuplevert) June 24, 2023

Raphaël Nouet

Rédacteur