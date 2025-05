OL Mercato : Lyon vise un nouveau crack en Belgique et pourrait céder un gardien !

Si la saison n’est pas encore finie et la DNCG pas passée, l’OL a déjà quelques pistes de recrutement… et va devoir gérer le cas Patouillet dans les buts.

Si l’OL ne sait pas encore quels seront ses moyens pour recruter et si ce sera possible, cela n’empêche pas les équipes de Matthieu Louis-Jean de regarder le marché, particulièrement au poste de milieu offensif avec les possibles départs de Rayan Cherki, Malick Fofana ou encore Thiago Almada. La Jupiler League est notamment un terrain de chasse apprécié des Gones.

D’après le journaliste turc Ekrem Konur, Lyon ferait notamment partie des clubs intéressés par la pépite du RCS Anderlecht, Mario Stroeykens (20 ans). Sous contrat jusqu’en juin 2026 et révélation de la saison (37 apparitions, 4 buts, 6 passes décisives), le natif de Zellik – qui plait aussi à l’Eintracht Francfort et à West Ham – discute actuellement avec le club bruxellois d’une prolongation de contrat. Transfermarkt le valorise à 14 M€.

🚨🆕 #RSCAnderlecht 🇧🇪 #TransferNews

Lyon, Eintracht Frankfurt and West Ham is interested in acquiring Mario Stroeykens from RSC Anderlecht.



📝 Anderlecht is keen to renew his contract, but competition for his signature is increasing. Although no firm offers have been… pic.twitter.com/GZcQmW2SKu