ASSE : Perrin revient sur l’annulation du match contre Troyes

Ce samedi, l’ASSE devait affronter l’ESTAC en match amical, cependant les conditions n’étaient pas réunies pour que la rencontre ait lieu. Pour Envertetcontretous, Loïc Perrin s’est exprimé sur cette annulation. « On a appris la non-tenue de cette rencontre en arrivant aux vestiaires. On est arrivé après l'équipe de Troyes qui avait déjà, j'ai l'impression, pris la décision de ne pas jouer. », a d’abord regretté le coordinateur sportif des Verts.

« On est allés voir le terrain, il y a une partie qui est effectivement compliquée mais nous étions prêts à jouer, parce que l'on sait que ce sont des conditions que l'on va peut-être rencontrer aussi dans peu de temps, pourquoi pas à Annecy. On a voulu demander aussi l'avis de l'arbitre. Il nous a dit que s’il s'agissait d'un match classique, il aurait fait jouer la rencontre. On s'est aussi plié à la décision de Troyes, on n'allait pas les forcer à jouer. Nous, on était prêt à le faire. », a lancé l’ancien défenseur de Sainté.