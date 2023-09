ASSE : petites polémiques autour des deux héros de la victoire à Troyes

Zapping But! Football Club TOP 10 des meilleurs buteurs de Ligue 2 BKT

L'ASSE l'a emporté à Troyes (1-0) ce samedi grâce à une tête d'Aimen Moueffek, dans le temps additionnel. Une 3e victoire de rang qui permet aux Verts de poursuivre leur remontée au classement.

Moueffek reste muet après son but, Larsonneur refuse son trophée de meilleur joueur

Les Verts n'ont pas brillé, loin de là, et ce succès ressemble à un hold-up, avec un Gautier Larsonneur à nouveau décisif. Etrangement, le portier n'a pas souhaité recevoir le trophée de meilleur joueur de la rencontre que voulait lui remettre BeIN au coup de sifflet final. Et comme le note le site Poteaux Carrés, Aimen Moueffek n'a pas été autorisé à livrer sa réaction au diffuseur... "Qu'importe si le service communication de l'ASSE a petitement refusé que beIN Sport recueille la réaction du buteur marocain, indique le site consacré aux Verts. Peu nous chaut que Gautier Larsonneur ait refusé le trophée de meilleur joueur du match que le diffuseur souhaitait lui décerner. L'essentiel est ailleurs : les Verts comptent désormais 14 points en 8 matches et remontent provisoirement à la 6e place. Ils tenteront d'enchaîner un quatrième succès consécutif mercredi soir en match en retard de la 8e journée dans le Chaudron contre Dunkerque." Tout est dit !

