ASSE : Pierre Ménès balance un énorme dossier sur Claude Puel !

Claude Puel n’a pas masqué sa colère en début de semaine. L’entraîneur de l’ASSE a dit tout le mal qu’il pensait du maintien du match contre le RC Strasbourg en dépit des nombreux joueurs posiitfs au Covid-19 dans ses rangs. « De partout, il nous a été intimé de jouer le match à Strasbourg, a fait savoir l’entraîneur des Verts en conférence de presse. On a reçu un appel d’un dirigeant du RC Strasbourg qui nous a intimé de respecter le règlement. La situation est ubuesque, ce n’est pas le règlement. »

Ménès contredit Puel

Une version que contredit Pierre Ménès sur Twitter. Dans un échange avec le site Direct Racing, le consultant de Canal+ a en effet eu ces mots en parlant de Puel : "Il est pas gonflé lui. Pas un dirigeant des Verts n'a daigné répondre aux appels de Strasbourg. Faut pas mentir non plus". Et à Ménès d'ajouter : "Je tiens l'info de Marc Keller qui était fou de rage que personne ne réponde".