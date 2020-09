ASSE : Pierre Ménès crie au scandale dans l'affaire Ruffier

L'Equipe annonce ce lundi, au lendemain de la victoire de l'ASSE contre Lorient (2-0) pour le retour à la compétition des Verts, que Stéphane Ruffier a été une nouvelle fois rappelé à l'ordre par la direction du club forézien.

Cette fois-ci, c'est pour avoir mal porté son masque à L'Etrat, que le Bayonnais a reçu une nouvelle lettre recommandée de ses dirigeants. D'autres joueurs ont également été rappelés à leur devoirs en cette période d'épidémie du coronavirus mais seul le nom de Ruffier, qui aurait délibérément retiré son masque sur le parking du centre d'entraînement, a filtré.

Et pour Pierre Ménès, le bras de fer entre le club et le gardien de but devient scandaleux. « L’acharnement devient tellement grotesque la ficelle de l’écœurement tellement grosse. Ce ne sont pas des méthodes et c’est scandaleux », écrit le consultant de Canal+ ce soir, sur Twitter.