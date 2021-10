ASSE : Pierre Ménès enfonce les Verts après la débâcle à Strasbourg

Zapping But! Football Club Le journal de l'AS Saint-Etienne : Peut-on croire en des jours meilleurs?

La chute de l’ASSE est vertigineuse. Après la raclée subie hier à la Meinau (1-5), les Verts ne décollent toujours pas de la dernière place du classement de L1 et n’ont toujours pas glané la moindre victoire en 10 journées ! Ce n’est absolument pas l’analyse de Pierre Ménès qui risque de rassurer les supporters des Verts au sujet de la suite de la saison, l’ancien consultant de Canal+ pointant plusieurs limites affichées hier face au RC Strasbourg.

Ménès pointe les limites de l'ASSE

« Ceux qui ont plus que du mal, ce sont les Verts qui ont vécu une première période cataclysmique en encaissant deux buts alors qu’ils étaient plutôt pas mal partis dans ce match, a-t-il analysé sur son blog. Mais Youssouf en marquant contre son camp a blessé Green qui est sorti sur un traumatisme crânien et six minutes plus tard, il a été expulsé pour un tacle par derrière sur Ajorque. Même si Khazri a réduit le score sur penalty dans les arrêts de jeu de la première période, il était évident que la seconde allait être un cauchemar et c’est exactement ce qui s’est passé. Avec beaucoup de joueurs qui progressent comme Guilbert ou Sissoko, les Alsaciens ont inscrit trois buts de plus par Gameiro, Ajorque et Diallo et enfoncé encore un peu plus les Verts. »

"L'OM prêt pour le Classico"

Emmenés par un Payet étincelant, les Marseillais ont renversé Lorient et préparé de la meilleure des manières un Classico qui s'annonce alléchant.

L'analyse complète de ce dimanche de Ligue 1 ici :

➡️ https://t.co/SU73z3pMec pic.twitter.com/nrsLcv7OZF — Pierre Ménès (@PierreMenes) October 17, 2021