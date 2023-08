ASSE : Pierre Ménès insulte les Ultras stéphanois après la bagarre de Rodez

Zapping But! Football Club ASSE : doit-on accepter d'être un club banal ?

Samedi, au stade Paul Lignon, les Ultras stéphanois se sont distingués de la mauvaise des manières en provoquant une bagarre... et 55 minutes de retard sur le coup d'envoi de Rodez – ASSE (2-1). Alors qu'une enquête est en cours pour comprendre pourquoi cela a explosé entre Magic Fans et Green Angels, et que la Commission de discipline devrait frapper contre les Verts, Pierre Ménès n'a pas attendu de comprendre ce qu'il s'est passé pour trancher.

« Irrécupérables con**** »

Sur Twitter, l'ancien consultant du CFC s'est voulu particulièrement virulent : « C'est donc une bagarre entre supporters stéphanois (…) Irrécupérables connards qui vont pleurer quand ils vont être interdits de déplacement ».

