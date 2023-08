ASSE : Pierre Ménès milite pour que la VAR arrive vite en Ligue 2

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

La première journée de la Ligue 2 a touché à sa fin ce lundi soir. Si la VAR est en place en Ligue 1, ce n'est pas le cas en deuxième division. Pierre Ménès, ancien journaliste de Canal+, exprime son indignation face à cette lacune.

Un scandale pour Ménès

Lors de la première journée de Ligue 2, deux erreurs manifestes ont été relevées en l'espace de deux minutes. Lors de l'affrontement entre l'ASSE et Grenoble, un but a été injustement refusé à Ibrahima Wadji et un penalty litigieux a été accordé aux Verts. Pierre Ménès plaide pour l'introduction de la VAR en Ligue 2. "Je trouve cela profondément scandaleux que la VAR ne soit pas encore présente en Ligue 2. Surtout quand on considère que tous les matchs sont diffusés, cette situation est incompréhensible. C'est une iniquité totale à mes yeux, mais cela me permet également de souligner que ceux-là mêmes qui prétendent que la VAR tue le football sont les premiers à se plaindre lorsque des décisions sont prises et que la VAR n'est pas là pour les confirmer...", a-t-il déclaré. Les erreurs pourraient malheureusement se multiplier au cours de cette saison...

Les matchs amicaux, le sélectionneur des Espoirs, le dossier Mbappé, Sochaux et Sedan, la VAR en Ligue 2, la patte Enrique et Pau Lopez.https://t.co/6EWsGpuXjY — Pierre Ménès (@PierreMenes) August 7, 2023

