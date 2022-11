Zapping But! Football Club ASSE : La stratégie de Batlles est-elle la bonne ?

Ce n’est pas parce que l’heure de la Coupe du monde a sonné que le calme est revenu du côté de l’ASSE. Les Green Angels, où la colère gronde après le début de saison calamiteux des Verts, ont ainsi affiché une nouvelle banderole cinglante du côté de Geoffroy-Guichard. Chez Pierre Ménès, on note la même soupe à la grimace sur la situation actuelle de l’ASSE et le projet de vente... qui piétine.

« Il n'y a pas grand-chose de nouveau à dire si ce n’est accabler Caiazzo et Romeyer qui, dans le tas, ont forcément eu au moins une offre de rachat intéressante, affirme-t-il. Ils ont forcément aussi eu des pimpins (sic), mais voit cette volonté de vendre sans vouloir vendre et de faire de l’argent avec un truc qui a perdu incroyablement de sa valeur.»

Interrogé sur la situation sportive actuelle de l’ASSE, Ménès est tout aussi alarmiste. « C’est catastrophique, résume-t-il. C’est très médiocre, j’ai vu le match contre Rodez et ça fait mal de voir un club aussi prestigieux jouer de la sorte. On va faire quoi, virer Batlles ? Pas certain que ça apporte grand-chose. Maintenant, il faut faire très attention pour sauver ce qu’il a à sauver, rester dans une situation financière correcte et se maintenir en L2 en faisant le dos rond pour attendre des jours meilleurs. »