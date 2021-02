ASSE : Pierre Ménès valide le renouveau des Verts et voit un premier effet Modeste

L’ASSE est en train de relever la tête. Sur les trois derniers matches, les hommes de Claude Puel viennent de prendre 7 points et s’éloignent petit à petit de la zone rouge. La victoire d’hier contre le FC Metz (1-0) a confirmé une certaine solidité retrouvée du bloc stéphanois, qui n’a encaissé qu’un petit but sur ces trois sorties. Pierre Ménès a remarqué le redressement des Verts. « Saint-Etienne s’est donné un peu d’air en mettant fin à la bonne série messine sur un très joli coup-franc d’Hamouma sur le poteau et poussé dans son but par Boye », a-t-il analysé sur son blog.

« Modeste fait déjà du bien dans un rôle ingrat de pointe fixe »

Le consultant de Canal+, à qui il n’a pas échappé qu’Anthony Modeste (32 ans) avait été prêté à l’ASSE cet hiver, donne déjà du crédit à l’ancien attaquant des Girondins de Bordeaux. « Il faut espérer que cette victoire détende un peu les Verts et que Modeste, qui a peu joué avec Cologne mais fait déjà du bien dans un rôle ingrat de pointe fixe, apportera quelque chose de plus », a-t-il conclu.