ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour Batlles avant Amiens

Zapping But! Football Club ASSE : le palmarès complet des Verts

Présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse de l'ASSE, comptant pour la 27e journée de Ligue 2, l'entraîneur d'Amiens, Philippe Hinschberger, a donné une pluie de bonnes nouvelles à Laurent Batlles et aux Verts, déplorant deux forfaits et trois incertains.

Podcast Men's Up Life

Xantippe et Antiste forfaits, Gélin, Kakuta et Lachuer incertains

"Matthéo Xantippe est forfait ainsi que Janis Antiste qui n'a pas repris l'entraînement collectif. On a des doutes sur Jérémy Gélin et Gaël Kakut, qui ressent aussi une petite douleur derrière la cuisse, suite au match de Pau. On a quelques absents, ni plus ni moins que lors du dernier match. Mathis Lachuer a repris et pourrait faire son retour", a annoncé l'entraîneur amiénois devant la presse.

🎙️Jour de Conf : ASSE-ASC



Philippe Hinschberger : « On se déplacera avec le maximum d’ambition » #FIERSDETREAMIENOIS⚪️⚫️ pic.twitter.com/XVgfXA0uSL — Amiens SC (@AmiensSC) March 9, 2023

Pour résumer Présent ce jeudi en conférence de presse à deux jours du déplacement sur la pelouse de l'ASSE, comptant pour la 27e journée de Ligue 2, l'entraîneur d'Amiens, Philippe Hinschberger, a déploré deux forfaits et trois incertains.





Fabien Chorlet

Rédacteur