ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour Batlles avant Pau

La trêve internationale terminée, l'AS Saint-Étienne va pouvoir récupérer ses internationaux. Ainsi, Ibrahim Sissoko, Benjamin Bouchouari, Aïmen Moueffek et Karim Cissé devraient faire leur retour ce mercredi ou ce jeudi au plus tard à l'Étrat.

Avant ceux des internationaux, l'entraîneur stéphanois, Laurent Batlles, aurait enregistré deux retours de blessure en ce début de semaine. En effet, selon les informations d'Envertetcontretous, Dylan Batubinsika, absent depuis fin octobre en raison d'une blessure aux ischios-jambiers, aurait effectué ce mardi matin son retour à l'entraînement collectif des Verts tout comme Léo Pétrot, qui était, lui, touché aux adducteurs.

