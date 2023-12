ASSE : pluie de bonnes nouvelles pour Dall'Oglio avant Bordeaux

Zapping But! Football Club ASSE : vente des Verts, faut-il vraiment y croire ?

Pour le premier match d'Olivier Dall'Oglio, qui a succédé cette semaine à Laurent Batlles sur le banc stéphanois, l'AS Saint-Étienne se déplace ce samedi (15h) sur la pelouse des Girondins de Bordeaux, à l'occasion de la 18e journée de Ligue 2.

Qautre absents et un incertain côté Girondins

Présent ce jeudi matin en conférence de presse à deux jours de ce choc, Albert Riera a fait le point sur les forces en présence pour cette rencontre côté Bordelais, donnant plusieurs bonnes nouvelles à Olivier Dall'Oglio et aux Verts. L'entraîneur espagnol a annoncé qu'en plus de Clément Michelin et Gaëtan Weissbeck, suspendus, Grégoire Swiderski et Matthias De Amorim, blessés, seraient absents et que Kalle Johnsson était incertain car malade.

⚽️ ASSE : la première de Dall'Oglio génère un gros enthousiasme chez les supporters verts #AllezLesVerts #ASSE https://t.co/xCMPL9zGEx — But! Saint-Étienne (@ButASSE) December 14, 2023

