ASSE : pourquoi les Girondins sont beaucoup plus inquiétants que les Verts

L’ASSE et les Girondins de Bordeaux, même combat. Depuis le début de la saison, les deux clubs historiques du championnat peinent à redorer leur blason et sont lancés dans la course pour le maintien à des degrés différents.

Si le FCGB a un matelas un poil plus confortable que les Verts en terme de points (33 contre 30), Mohamed Bouhafsi estime que les hommes de Claude Puel sont moins inquiétants dans le domaine du jeu déployé et de l’état d’esprit.

« Saint-Étienne a beaucoup plus de jeu »

« Malgré le fait qu’il y ait 8 points entre Nîmes et Bordeaux, alors qu’il n’y a que 5 points entre Nîmes et Saint-Étienne, je trouve que Bordeaux est beaucoup plus inquiétant que Saint-Étienne, estime le journaliste de RMC Sport dont les propos sont relayés par Girondins4Ever. Je trouve que Saint-Étienne a beaucoup plus de jeu, a des joueurs qui sont beaucoup plus attrayants et des joueurs qui sont capables de changer le cours du match. Alors que Bordeaux, je trouve que ça glisse tout doucement vers le fond. »