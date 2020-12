ASSE : pourquoi les Verts doivent quand même se méfier de Nîmes

Restant sur quatre matches sans défaite (3 nuls, 1 victoire), l'AS Saint-Etienne n'a, a priori, pas grand chose à craindre du Nîmes Olympique. Actuellement, les Crocos, 19e de Ligue 1 (11 pts), sont en grande difficulté et viennent à Geoffroy-Guichard avec le plein de blessés (7 titulaires sur le flanc, 11 joueurs au total).

En Ligue 1, l'ASSE et Nîmes ont croisé le fer à 68 reprises et si les Gardois comptent 17 victoires (pour 32 défaites et 19 nuls), ils n'ont plus gagné dans le Chaudron depuis le 11 août 1971. Une éternité. Depuis son retour dans l'élite, Nîmes n'a même jamais battu les Verts. Mais Saint-Etienne l'a montré en début de saison en s'imposant à Marseille, en cette année de Covid et dans des stades vides, il peut y avoir de grosses surprises.

Nîmes vient « pour sauver (sa) vie » avec Nolan Roux devant

Coach du Nîmes Olympique, Jérôme Arpinon ne vient pas dans le Forez en victime. C'est en substance son message au Midi Libre : « On va y aller en voulant produire du jeu. Je n'ai pas trop le choix pour la composition d'équipe, mais on va peut-être modifier un peu, mettre quelques joueurs frais. À l’heure actuelle, toutes les équipes sont fatiguées, stressées, diminuées. Ce sont celles qui ont un petit truc supplémentaire qui s'imposeront. On y va pour sauver notre vie, comme un petit qui va devoir trouver les ressources face à un gros ».

Nîmes compose effectivement avec une défense en souffrance où Meling, Briançon et Landre ne sont pas là. Ils sont aussi privé de leur trouvaille estivale dans l'entrejeu Cubas mais un joueur aura forcément à cœur de briller à Saint-Etienne : Nolan Roux. En 388 minutes et 9 apparitions cette saison, le natif de Compiègne n'a pas trouvé le chemin des filets une seule fois mais Geoffroy-Guichard est le terrain idéal pour se relancer. Prudence donc...