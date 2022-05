ASSE : pourquoi les Verts n'ont aucune envie de voir l'OL terminer 5e de Ligue 1

Zapping But! Football Club ASSE : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Avec l'actualité du maintien, les supporters de l'AS Saint-Etienne n'ont pas forcément la tête au grand rival lyonnais. Et pourtant, il est en train de se passer quelque chose du côté des Gones, qui pourrait impacter directement la vie des Verts en 2022-23. Depuis leur élimination de l'Europa League, les hommes de Peter Bosz carburent au super, comme l'a prouvé leur succès à Marseille (3-0) dimanche. Ils sont actuellement 7es avec 55 points, à deux longueurs de la 6e place, détenue par Strasbourg, et à cinq de la 5e, sur laquelle trône l'OGC Nice.

Si les Aiglons remportent la Coupe de France samedi contre le FC Nantes, la 6e place de L1 sera qualificative pour l'Europa League Conférence. Sinon, ce sera la 5e. Voir l'OL accéder à la C4 pourrait poser un gros problème aux Stéphanois dans la mesure où ils se sont portés candidats à l'organisation de la finale de l'épreuve en 2022-23 ! C'était fin 2019, à une époque où l'ASSE espérait encore pouvoir disputer cette Coupe d'Europe. Deux ans et demi plus tard, le cauchemar ultime pourrait voir les Lyonnais sacrés au niveau continental dans le Chaudron. L'UEFA n'a pas encore déterminé le lieu de la finale et l'OL n'est pas encore qualifié pour la C4 mais vu comme la chance n'est pas du côté de l'ASSE depuis plusieurs années...

La finale de la c4 pourrait être à saint Étienne 😊 pic.twitter.com/TpHs3y3NqZ — jcpj69290 (@jcpj69290) May 3, 2022

Pour résumer Relancé lors des derniers matches, et notamment dimanche après la victoire à Marseille (3-0), l'OL pourrait se qualifier pour l'Europa League Conférence. Ce qui serait potentiellement une très mauvais nouvelle pour l'ASSE.

