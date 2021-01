ASSE - PSG (1-1) : Jessy Moulin tire deux enseignements du nul contre Paris

Sept matches : la série d'invincibilité de l'AS Saint-Etienne s'étend désormais à sept matches. Ce qui est fou avec ces Verts cuvée 2020/21, c'est qu'ils ne fonctionnent que par suite : trois victoires pour commencer la saison, huit matches sans succès dont sept défaites d'affilée pour continuer et maintenant sept parties sans revers. Mais ce soir, ce n'était pas contre n'importe qui. En face, c'était le PSG (1-1). Et si Jessy Moulin avait même un léger regret de ne pas avoir gagné vu que les Verts ont touché le poteau, il se satisfaisait quand même de ne pas avoir perdu contre l'ogre de la capitale.

"On continue de ne pas perdre"

"Personnellement, ça me fait du bien. Revenir, faire des arrêts ça fait du bien. Il y a limite de la déception parce qu'on touche le poteau, on a des occasions. C'est tout de même un bon point de pris contre Paris. Pour attaquer l'année, c'est de bon augure. On a recommencé comme on avait terminé l'année 2020. C'est bien, c'est ce que l'on voulait, ça rassure."

"On continue de ne pas perdre, de surcroît contre Paris en montrant de belles choses. Ça fait beaucoup de bien au moral. On sait ce qu'il faut mettre comme ingrédients dans les matchs pour arriver à ce niveau-là. Il faut réitérer cela où que l'on aille et qui que l'on reçoive."