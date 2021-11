ASSE - PSG : Boudebouz rêve du Real Madrid et veut briser le trio Messi - Neymar - Mbappé !

Zapping But! Football Club L'AS Saint-Etienne : La question du jour

Ryad Boudebouz (31 ans) est un petit miraculé à l’ASSE. Mis au placard par Claude Puel pendant de longs mois, le milieu offensif algérien en est ressorti à la sueur de son front et semble même devenu le nouveau leader technique qui manquait aux Verts. Sa mise à l’écart l’a rendu plus fort mais l’intéressé admet qu’il en a aussi bavé.

« Dans la difficulté, cela te permet de ne pas lâcher, assure Boudebouz dans L’Équipe. Avant, mes potes me disaient :” Ryad, tu te prends trop la tête.” Avec l’âge, tu relativises en te disant qu’il y a des choses plus importantes que celle de ne pas jouer. Mais bon, quand arrive le week-end et que tu n’es pas dans le groupe, ça fait mal. Ça me tue. “Sainté”, c’est mon club et ce sont mes potes. Je suis avec eux tous les jours et je les aime vraiment. J’écris à Mahdi (Camara). Je téléphone à Denis (Bouanga), pour leur donner mon avis même si cela ne leur plaît pas. »

Annoncé titulaire contre le PSG à Geoffroy-Guichard (13h), le joueur de l’ASSE n’admire pas les stars qu’il aura en face de lui et compte même bien les mettre à mal. « Perso, je ne suis pas fan du Paris-SG. Mon kiff, c’est le Real Madrid, poursuit-il droit dans ses bottes. Après, quand tu es joueur, tu rêves de jouer contre Messi, Neymar et M’Bappé, pour savoir où tu te situes. J’ai déjà eu la chance de jouer contre Messi, en Espagne, et contre Mbappé et Neymar, lors de la finale de la Coupe de France (0-1, le 24 juillet 2020). Jamais de la vie, je prends le temps de les regarder. Ce que je veux, c’est leur faire mal dans le jeu. »

