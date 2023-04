ASSE, PSG : en pleine affaire, Galtier reçoit une pluie de soutiens chez les Verts

Zapping But! Football Club ASSE : quel bilan pour Loïc Perrin ?

Pris pour cible du côté de l’OGC Nice sur fond de racisme, Christophe Galtier peut compter sur de précieux soutiens liés à son passage à l’ASSE. Après Roland Romeyer, Mevlut Erding ou encore Alain Blachon, c’est Alain Perrin qui a déboulé à son chevet. « J'ai travaillé 10 ans avec lui et je peux vous dire qu'il avait un contact privilégié avec tous les joueurs, a martelé l’ancien coach des Verts sur Europe 1. Christophe raciste ? C'est complètement ridicule ! Il a été élevé dans la banlieue marseillaise et il m'a raconté des anecdotes sur lui. Il a grandi dans un milieu où il y avait beaucoup de nationalités et ils vivaient tous en parfaite harmonie. Il a vécu dans son enfance au milieu des différentes nationalités, de différentes origines, différentes religions. Avec Christophe, on est parti dans des pays arabes. On a travaillé aux Émirats et je sais quelle attitude il peut avoir, quelle ouverture d'esprit il a. C'est quelqu'un qui est très affectif. Il doit être très affecté par ce qu'on peut lui reproche parce qu'il n'y a aucun fondement. »

Diomandé soutient aussi Galtier

Croisé aussi du côté de l’ASSE entre 2011 et 2016, Ismaël Diomandé a aussi tenu à prendre la défense de Galtier. « J'ai été formé à l'ASSE et c'est lui qui m'a fait signer mon premier contrat. Je suis musulman et je n'ai jamais eu aucun problème avec lui, a-t-il affirmé hier dans L’Équipe du Soir. Je n'étais pas le seul joueur de confession musulmane dans le groupe. Tous ceux qui souhaitaient faire le Ramadan pouvaient le faire. Et du côté du racisme, j'ai vraiment été surpris car je n'ai jamais eu de problème avec lui sur ce plan. Humainement, c'est vraiment quelqu'un de bien et je garde une image positive de l'homme. »

